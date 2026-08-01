Взрыв поизошел на первом этаже высотки на Кудринской, в ресторане «Balzi Rossi». Очевидцы сообщают, что на месте много машин реанимации, дороги перекрыты.
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Взрыв поизошел на первом этаже высотки на Кудринской, в ресторане «Balzi Rossi». Очевидцы сообщают, что на месте много машин реанимации, дороги перекрыты.
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