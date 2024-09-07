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Луценко предсказал отставку Сырского из-за провала ВСУ в Курской области

Луценко предсказал отставку Сырского из-за провала ВСУ в Курской области

Провал ВСУ в Курской области приведет к отставке главкома Александра Сырского.РИА Новости сообщили, что таким прогнозом развития событий поделился бывший глава МВД Украины Юрий Луценко в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе.

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