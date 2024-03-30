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Посол Анголы потребовал уничтожить террористов после атаки на «Крокус»

Посол Анголы потребовал уничтожить террористов после атаки на «Крокус»

Участников нападения на «Крокус Сити Холл» необходимо покарать за все, что они сделали. Об этом в комментарии «360» заявил посол Анголы Аугушту да Силва Кунья, пришедший почтить память погибших к стихийному мемориалу у концертного зала.

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