Посол Анголы потребовал уничтожить террористов после атаки на «Крокус»

Участников нападения на «Крокус Сити Холл» необходимо покарать за все, что они сделали. Об этом в комментарии «360» заявил посол Анголы Аугушту да Силва Кунья, пришедший почтить память погибших к стихийному мемориалу у концертного зала.
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