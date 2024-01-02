Корейские ученые разработали более доступную альтернативу литий-ионным батареям

Они разработали безопасные водные цинк-ионные батареи.Ученые Корейского института науки и технологий разработали безопасные водные цинк-ионные батареи, которые могут стать доступной альтернативой литий-ионным аккумуляторам.
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