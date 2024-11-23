Четверг 21 ноября 2024 года непременно войдёт в историю – как и 24 февраля 2022-го. Если той зимой Россия чётко дала понять всем, что, начав нашу военную спецоперацию, мы непременно будем защищать интересы своего государства с оружием в руках, – то нынешней осенью, первыми в мире испытав в боевых условиях баллистический гиперзвук, предельно ясно объяснили: с нами шутки плохи.
Кабинет, в котором Путин достаёт розги: Третье обращение отсюда будет последним
Комментарии
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ВЛАДИМИР ЯБРОВ
Я давно ждал этого!!! М не кого не жалеть!!! По другому они не поймут!!! Это ведь смерть и доллара!!!
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13 час.
Евгений МакЛауд
ну и чо?? в ответ на прямое вступление нато в войну, вместо удара по лондОнам , пАрижам и вашингтонам, мы увидели удар по южмашу. И хули толку собаке хвост пинать, когда надо голову отрубать жидовско-англосаксонскую. В общем новый фламастер и очередные линии. Сегодняшним русским опять перед внуками прощения просить, что пидорасов на ноль не помножили?? Мол простите нас, это путин виноват, никак не прожуёт либерастию свою.
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6 час.
ИК
Иосиф Калинин
Жалеть, конечно, никого не надо. Ту Вы правы. Но насчет смерти доллара Вы погорячились. Доллар по 102 рубля, что-то не похоже на смерть!
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3 час.
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