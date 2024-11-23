Кабинет, в котором Путин достаёт розги: Третье обращение отсюда будет последним

ВЛАДИМИР ЯБРОВ Я давно ждал этого!!! М не кого не жалеть!!! По другому они не поймут!!! Это ведь смерть и доллара!!!

Евгений МакЛауд ну и чо?? в ответ на прямое вступление нато в войну, вместо удара по лондОнам , пАрижам и вашингтонам, мы увидели удар по южмашу. И хули толку собаке хвост пинать, когда надо голову отрубать жидовско-англосаксонскую. В общем новый фламастер и очередные линии. Сегодняшним русским опять перед внуками прощения просить, что пидорасов на ноль не помножили?? Мол простите нас, это путин виноват, никак не прожуёт либерастию свою.