НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

141 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Курзаева
    У  Макаревича  около 70 объектов недвижимости. И у других инагентах , которые предали нашу страну и сбежали за бугор ...У Андрея Макареви...
  • АндрейБорков
    Это столько наших пленных на УкРуине? ОХРЕНЕТЬ!!!!РФ готова уже сей...
  • Эльдар Алиев
    Контроля нет сбивают и калечат людей, столько людей сделали инвалидами🤬🤦‍♂️Стали вести себя ...

Сергей Михайличенко: «Отказывался верить, что это взрыв»

Сергей Михайличенко: «Отказывался верить, что это взрыв»

Сегодня исполняется 15 лет со дня подрыва «Невского экспресса», следовавшего из Москвы в Петербург. Своими воспоминаниями о катастрофе поделился с «Петербургским дневником» бывший начальник этого поезда Взрыв, произошедший 27 ноября 2009 года, унес жизни 28 человек, в том числе главы Росрезерва Бориса Евстратикова и главы правления госкомпании «Автодор» Сергея Тарасова (был председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга в 1998-2002 годах).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх