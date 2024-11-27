Сергей Михайличенко: «Отказывался верить, что это взрыв»

Сегодня исполняется 15 лет со дня подрыва «Невского экспресса», следовавшего из Москвы в Петербург. Своими воспоминаниями о катастрофе поделился с «Петербургским дневником» бывший начальник этого поезда Взрыв, произошедший 27 ноября 2009 года, унес жизни 28 человек, в том числе главы Росрезерва Бориса Евстратикова и главы правления госкомпании «Автодор» Сергея Тарасова (был председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга в 1998-2002 годах).