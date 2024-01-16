Эксперт ФСБ нашла признаки романтизации терроризма в спектакле Беркович и Петрийчук

Также специалист обратила внимание на дискриминацию русских мужчин. Журналисты «Ъ» получили экспертное заключение по делу об оправдании терроризма в спектакле режиссёра Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук.
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