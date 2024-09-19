Мария Захарова: для регулирования новых технологий нужны международные правила игры

Она высказалась о том, сможет ли искусственный интеллект заменить дипломата Искусственный интеллект проникает в самые разные сферы жизни людей всего мира — от медицины и финансов до искусства и образования.
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