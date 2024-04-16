Лифт на РОС. Зачем России «Ангара» на Восточном

Александр Симаков

Сообщите адрес, по которому Вас проинформируют о качестве и анализе. Если анализы будут плохими, Вам сообщат, как будут наказаны ответственные лица. Будет ли и дальше Вас колебать халатность, если выясниятся, что дело не в халатности, а в коррупции и хищениях?