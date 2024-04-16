Лифт на РОС. Зачем России «Ангара» на Восточном

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Юрий Дмитриев
По наводнению:, качество и анализ постройки дамбы был произведен? Если некачественная дамба - понесут ли наказания ответственные лица? (халатность уже заколебала)
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3 час.
Иван Агеев
Теперь ясно, почему ты вибрируешь. Тебя колеблют, оказывается😀
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2 час.
Александр Симаков
Сообщите адрес,  по которому Вас проинформируют  о качестве и анализе. Если анализы будут плохими, Вам сообщат,  как будут  наказаны ответственные лица.   Будет ли и дальше Вас колебать халатность, если выясниятся, что дело не в халатности, а в коррупции и хищениях?
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2 час.

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