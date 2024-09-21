Сохранение исторической правды и памяти о Великой Отечественной войне.

Учащиеся и педагоги колледжа в составе идеологического актива г. Бобруйска в целях сохранения исторической правды и памяти о Великой Отечественной войне 20 сентября 2024 года посетили совместно с работниками прокуратуры лесной массив в районе ул.
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