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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Сохранение исторической правды и памяти о Великой Отечественной войне.

Сохранение исторической правды и памяти о Великой Отечественной войне.

Учащиеся и педагоги колледжа в составе идеологического актива г. Бобруйска в целях сохранения исторической правды и памяти о Великой Отечественной войне 20 сентября 2024 года посетили совместно с работниками прокуратуры лесной массив в районе ул.

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