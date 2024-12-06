Большинство россиян предпочитают спонтанность в зимнем отдыхе

Почти половина (43%) россиян предпочитают спонтанность при планировании отдыха зимой, 16% ждут скидки на билеты, 15% начинают подготовку к зимнему отпуску летом, 14% задумываются о зимнем отдыхе в начале сезона, 4% — в новогодние праздники, также 4% — сразу после праздников и еще 4% — в конце зимы.