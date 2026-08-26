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Создание "национального пантеона" испортит отношения Киева с Европой - канцелярия президента Польши

Создание "национального пантеона" испортит отношения Киева с Европой - канцелярия президента Польши

Создание Украиной так называемого "национального пантеона" серьезно ухудшит ее отношения со всей Западной Европой, предупредил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM .

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