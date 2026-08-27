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Татар-информ

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В Казани стартовал фестиваль «Казань – музыкальная столица Исламского мира»

В Казани стартовал фестиваль «Казань – музыкальная столица Исламского мира»

Фото: пресс-служба Казанского Кремля Кантата «Тамырлар» композитора Розы Мухитдиновой на стихи Джаудата Сулеймана прозвучала на первом концерте международного фестиваля «Казань – музыкальная столица Исламского мира».

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