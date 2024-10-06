Мемориальную доску участнику СВО Тимофею Цуркану открыли в Протвине

На здании отдела полиции «Протвинский» Тимофей Валерьевич служил в войсковой части № 71443 командиром отделения отдельного штурмового отряда «Шторм» 9-й гвардейской отдельной штурмовой мотострелковой бригады 1-го Армейского Донецкого корпуса в звании старшины.
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