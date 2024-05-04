Харькивщина: Нашествие солнцепеков

Павел Сухов

Что бы брать Харьков штурмом нужна миллионная группировка войск, не меньше. У нас столько нет во всей группировке что сейчас на Украине находится. Город полностью не обесточен, метро в Харькове работает бесперебойно. Все супермаркеты работают и набиты продуктами. Энергией магазины обеспечивают генераторы. Интернет работает, не так хорошо как раньше но работает, даже стримы проводят в прямом эфире. Как вы думаете без электричества и без интернета стрим можно проводить и ролики в ютуб выкладывать?! Цены на продукты такие же как в России и даже меньше. Общественный транспорт бесплатный для населения. Посмотрите в ютубе ролики хотя бы вот этих блогеров TAXI COOL, Vovansan, tiana antikvar. Нет ни какой паники среди населения, жалуются на "выбухи", но ни кто не прячется обычная мирная жизнь в городе веселуха, бары, клубы.