Суть Событий

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Из порта Одессы вышло первое судно с зерном

Из порта Одессы вышло первое судно с зерном

Из порта Одессы вышло первое судно с зерном. Ожидается, что оно направится в Ливан. Договоренность о вывозе зерна через порты Одессы, Черноморска и Южного ранее была достигнута Россией и Украиной в ходе переговоров в Стамбуле при участии ООН.

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