Из порта Одессы вышло первое судно с зерном. Ожидается, что оно направится в Ливан. Договоренность о вывозе зерна через порты Одессы, Черноморска и Южного ранее была достигнута Россией и Украиной в ходе переговоров в Стамбуле при участии ООН.