«Наши дети недоношенные», — Ефременкова призналась, почему мальчиков срочно забрали после родов

35-летняя участница телестройки Юлия Ефременкова все время делилась с подписчиками новостями о своей беременности, рассказывала, как она протекает, какие новые ощущения и эмоции у неё появляются, а также делилась событиями из жизни с Мондезиром.
35-летняя участница телестройки Юлия Ефременкова все время делилась с подписчиками новостями о своей беременности, рассказывала, как она протекает, какие новые ощущения и эмоции у неё появляются, а также делилась событиями из жизни с Мондезиром.
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