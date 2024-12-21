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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шестеркин отразил 41 из 42 броска «Далласа» и стал 1-й звездой матча. Победа – 11-я в 24 играх в сезоне

«Рейнджерс» обыграли клуб из Техаса в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1).  28-летний россиянин впервые с 1 ноября пропустил менее 2 шайб за матч.

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