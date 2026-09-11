Житель Сакского района призывал к терактам в соцсетях

Ваш браузер не поддерживает видео. Мужчина 1992 года рождения размещал экстремистские комментарии в одном из иностранных мессенджеров, сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.
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