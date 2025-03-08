Американская торговая палата предложила США снять некоторые санкции против России

Валерий Чикунов

Начинается торговая тарифная война США с Китаем , всё будут скидывать нам . Пусть снимают все свои санкции , иди нам остается применить свои и тоже с пошлинами на наш товар и сырьё. Нам такой рынок не нужен . Нам т так приходится отдавать всё бесплатно . Просчитайте полностью все затраты . Хватит кормить. Бездельников в США и странах Европы . Они нам не родственники и пусть сам ВВП проверит или поручит довереннымю лицам , а не барыгам от олигархов доверяет . Россия продаёт свои товары и с пошлинами и не по договорным тарифам и запрещённые виды , неликвиды , контрабанду Спрашивается где наш контроль и почему пропускает граница .