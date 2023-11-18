Комьюнити по-донбасски. Жители ДНР объединяются в сообщества для решения своих проблем

Война, стрессы, экология, совместный быт и даже религия объединяют жителей Донбасса. Они создают небольшие сообщества, чтобы вместе решать накопившиеся проблемы и, по мере сил, развивать и улучшать свой край.
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