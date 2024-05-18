Трамп призвал Байдена сдать тест на наркотики перед дебатами

Global Look Press/Kevin Dietsch - Pool via CNP/Consolidated News Photos Экс-президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы действующий хозяин Белого дома Джо Байден прошел проверку на наркотики перед их дебатами, которые пройдут в начале июня в рамках президентских выборов.