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Трамп призвал Байдена сдать тест на наркотики перед дебатами

Трамп призвал Байдена сдать тест на наркотики перед дебатами

Global Look Press/Kevin Dietsch - Pool via CNP/Consolidated News Photos Экс-президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы действующий хозяин Белого дома Джо Байден прошел проверку на наркотики перед их дебатами, которые пройдут в начале июня в рамках президентских выборов.

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