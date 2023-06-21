Военное обозрение

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Глава офиса Зеленского упрекнул руководство Израиля в нейтралитете и призвал к «поддержке Украины»

Глава офиса Зеленского упрекнул руководство Израиля в нейтралитете и призвал к «поддержке Украины»

Глава офиса Зеленского Ермак допустил словесный выпад в адрес Израиля. По словам Ермака, Израиль проявляет нейтралитет в вопросе украинского военного конфликта.

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