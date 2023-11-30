Украинский парламентарий Алексей Гончаренко, высказываясь о планах руководителя киевского режима Владимира Зеленского возвести оборонительный сооружения на приграничных с РФ участках, указал на тот факт, что нацистские формирования державы угодили в тупик в местах сражения.