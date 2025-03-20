Стармер: сроки размещения на Украине миротворцев становятся понятнее

МОСКВА, 20 марта, ФедералПресс. Британский премьер-министр Кир Стармер сообщил, что благодаря переговорам между Россией и США сроки возможного размещения миротворческих сил на территории Украины стали более определенными.
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