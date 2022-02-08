Даешь Терезу Мэй в генсеки НАТО!

В ближайшие годы НАТО ждут серьезные потрясения. Кроме шуток. Полномочия нынешнего генсека Йенса Столтенберга истекают 30 сентября 2022 года и ему уже присмотрели теплое местечко во главе Центрального банка Норвегии, которое он займет в октябре.