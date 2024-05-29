В Архангельской области начался ремонт Красноборской средней школы

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Поморья Александр Цыбульский. На проведение работ в рамках президентской программы модернизации школьных систем образования направили 219 миллионов рублей.
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