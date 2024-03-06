Артистов-патриотов предложили поддержать грантами

Преимущественное право на гранты должны получить коллективы с активной патриотической позицией. Об этом на пленарном заседании Совета Федерации 6 марта заявила зампред Комитета по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева.
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