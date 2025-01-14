На Камчатке внедрят глубинные датчики для защиты от цунами

МОСКВА, 14 января, ФедералПресс. Победитель конкурса «Лидеры России» доктор физико-математических наук Максим Щербина курирует проект создания глубинных датчиков, повышающих безопасность прибрежных поселений в цунамиопасных районах.
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