Учёный Ануфриева: крымская водоросль способна заменить йод в кормах для животных

Специалисты Института биологии южных морей РАН впервые детально изучили химический состав зелёной водоросли кладофоры из гиперсолёных озёр Крыма и подтвердили, что она накапливает полезные микроэлементы, но практически не вбирает в себя опасные тяжёлые металлы.
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