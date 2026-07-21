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Учёный Ануфриева: крымская водоросль способна заменить йод в кормах для животных

Учёный Ануфриева: крымская водоросль способна заменить йод в кормах для животных

Специалисты Института биологии южных морей РАН впервые детально изучили химический состав зелёной водоросли кладофоры из гиперсолёных озёр Крыма и подтвердили, что она накапливает полезные микроэлементы, но практически не вбирает в себя опасные тяжёлые металлы.

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