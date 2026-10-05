Нассер из Saudi Aramco заявил об опасно низких запасах нефти в мире

Амин Нассер из Saudi Aramco сообщил о критических запасах нефти в мире. На конференции в Лондоне он отметил, что на их восстановление может уйти до двух лет из-за конфликта на Ближнем Востоке и сокращения поставок на 3 миллиарда баррелей.
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