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Царьград

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В МВД Кубани раскрыли подробности задержания Марата Абдюшева, напавшего на полицейского

В МВД Кубани раскрыли подробности задержания Марата Абдюшева, напавшего на полицейского

Преступника у себя на даче прятал прохожий, с которым тот познакомился на улице.Уроженец Башкортостана разыскивался по делу о нападении на полицейского.

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