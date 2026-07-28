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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брайан Уиндхорст: «Пэт Райли был уверен в переходе Леброна в «Хит»

Брайан Уиндхорст признался, что ожидал перехода Леброна Джеймса в « Майами », а не в «Филадельфию». Инсайдер ESPN отметил, что Пэт Райли также рассчитывал на возвращение Джеймса.

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