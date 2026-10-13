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Происшествия

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Во Владимирской области следователем органа внутренних дел расследуется уголовное дело о краже с ущербом на сумму более 1 млн рублей

Следователем следственного отдела ОМВД России «Киржачский» возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 48-летнего жителя города Киржач, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.

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