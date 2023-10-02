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«Что они преследуют, сокращая ставки?»: Депутат намерен обратиться в Минобр из-за увольнения завучей

«Что они преследуют, сокращая ставки?»: Депутат намерен обратиться в Минобр из-за увольнения завучей

Депутат Заксобрания Забайкальского края Юрий Гайдук в ходе разговора с корреспондентом ZAB.RU заявил о намерении обратиться в краевое Минобразования из-за сокращения завучей в школах, где обучаются менее 200 детей.

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