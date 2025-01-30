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Без притворства и манипуляций: 10 советов, как стать человеком, к которому все тянутся

Без притворства и манипуляций: 10 советов, как стать человеком, к которому все тянутся

А у вас получается быстро заводить друзей и моментально нравиться людям, и при этом быть искренним — не манипулировать и не притворяться «душкой»? Психолог объясняет, что на самом деле привлекает в вас других.

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