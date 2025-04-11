Лавров: Россия предложила США вывести «Аэрофлот» из-под санкций

Россия предложила США вывести авиакомпанию «Аэрофлот» из-под санкционных ограничений. Об этом по итогам совета министров иностранных дел СНГ сообщил глава МИД Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости».
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