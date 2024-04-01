МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Судебный пристав-исполнитель арестовал счета и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича для обеспечения иска Генпрокуратуры России о взыскании имущества «Макфа» и аффилированных с ним компаний в интересах РФ.
По иску ГП об изъятии "Макфы" у Юревича и Белоусова арестовали активы на 100 трлн рублей
Комментарии
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Юрий анин
Удивительно, в 91-м орали либералы на митингах, что хозяин будет заботится о работниках и о хозяйстве...вот они и заботятся о своем кармане и максимальной прибыли...
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17 час.
людмила бер
На Юревича заводили дела, еще.... несколько лет тому назад, потом закрыли и он благополучно, как? уехал из страны... Может и старые дела открыть.... Живет во Франции, в собственном замке... Сволочь.... Столько гадостей натворил, когда был Губернаторов...
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14 час.
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