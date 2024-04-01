По иску ГП об изъятии "Макфы" у Юревича и Белоусова арестовали активы на 100 трлн рублей

Удивительно, в 91-м орали либералы на митингах, что хозяин будет заботится о работниках и о хозяйстве...вот они и заботятся о своем кармане и максимальной прибыли...

людмила бер

На Юревича заводили дела, еще.... несколько лет тому назад, потом закрыли и он благополучно, как? уехал из страны... Может и старые дела открыть.... Живет во Франции, в собственном замке... Сволочь.... Столько гадостей натворил, когда был Губернаторов...