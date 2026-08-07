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Царьград

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Дима Масленников вызвал споры в Сети своим свадебным нарядом

Дима Масленников вызвал споры в Сети своим свадебным нарядом

Дима Масленников и Клава Кока сыграли свадьбу 5 августа в кругу близких на природе. Образ жениха вызвал споры в Сети: пользователи критиковали костюм и обувь Масленникова, в то время как наряд невесты получил положительные отзывы.

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