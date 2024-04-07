Записки астраханского натуралиста. Вторая книга о природе готова!

Автор рубрики – Владимир Паньков В 2022 году постоянный ведущий рубрики «Записки астраханского натуралиста» Владимир Паньков издал книгу о самых интересных, но в то же время доступных обитателях флоры и фауны нашего региона, которых могут встретить туристы и местные жители.