Записки астраханского натуралиста. Вторая книга о природе готова!

Автор рубрики – Владимир Паньков В 2022 году постоянный ведущий рубрики «Записки астраханского натуралиста» Владимир Паньков издал книгу о самых интересных, но в то же время доступных обитателях флоры и фауны нашего региона, которых могут встретить туристы и местные жители.
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