В России модернизируют «летающий тепловизор»

Создатели беспилотника с отечественным тепловизором БПЛА400Т, который применяют в зоне проведения специальной военной операции, работают над его модернизацией, сообщил гендиректор оптико-механического конструкторского бюро «Астрон» Владимир Попов.
Создатели беспилотника с отечественным тепловизором БПЛА400Т, который применяют в зоне проведения специальной военной операции, работают над его модернизацией, сообщил гендиректор оптико-механического конструкторского бюро «Астрон» Владимир Попов.
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