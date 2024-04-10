Паразитолог Бартули: опасность на даче представляют грызуны, мухи и клещи

На сегодняшний день главной угрозой для дачников остаются клещи – сейчас они наиболее активны. Помимо них, опасные заболевания за городом распространяют грызуны и мухи, переносящие яйца аскарид на овощи, фрукты, рассказал врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули Общественной Службе Новостей.