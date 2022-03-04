Победа «Зенита», фиаско «Локо», паралимпийцев отстранили от Игр, санкции против Ротенбергов, легионеры ушли из «Краснодара» и другие новости утра

Доброе утро, друзья! По традиции делимся самыми важными новостями прошедшего дня: 1. В 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Зенит» разгромил «КАМАЗ» (6:0), «Локомотив» вылетел от клуба ФНЛ «Енисея» (0:4), «Рубин» победил «Ротор» (2:1).
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