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Выставка «Мы меняем Москву» открылась на Рождественском бульваре – Бочкарев

Выставка «Мы меняем Москву» открылась на Рождественском бульваре – Бочкарев

РИАМО - 28 дек. На Рождественском бульваре столицы начала работать выставка «Мы меняем Москву». Ее посвятили итогам работы Стройкомплекса города в 2022 году, сообщает пресс-служба московского комплекса градостроительной политики и строительства.

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