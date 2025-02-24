Боевые лазеры мегаваттного класса на авиационных носителях: кто станет первым – США или Россия?

Сложности с разработкой Длительность циклов разработки лазерного оружия и отсутствие серийных образцов вселяет пессимизм в сердца интересующихся тематикой развития новейших вооружений, однако в этом нет ничего удивительного.
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