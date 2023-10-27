В рядах русской армии появился отдельный батальон, собранный из бывших солдат ВСУ

Уникальные добровольческое подразделение получило имя батальона имени Богдана Хмельницкого.Новое воинское формирование заступило на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) "Каскад".
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