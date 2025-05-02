«Делает всё для эскалации»: Зеленского обвинили в срыве обмена пленными и телами погибших

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в срыве обмена пленными, который был намечен на утро 1 мая.