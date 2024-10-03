Две новых набережных подарят астраханцам

Помните, весной мы голосовали за объекты «Комфортной среды»? Загадывали, что из этого благоустроят в первую очередь на федеральные деньги по нацпроекту «Жилье и городская среда»? В лидеры почти сразу вырвалась набережная реки Кутум, на удивление обогнав Комсомольскую набережную.