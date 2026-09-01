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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Боруссия» может арендовать Нванери у «Арсенала» на фоне травмы Константелиаса. Хавбек играл за «Марсель» во второй половине прошлого сезона

Дортмундская «Боруссию» проявляет интерес к Итану Нванери . Немецкий клуб рассматривает возможность аренды 19-летнего полузащитника « Арсенала » на фоне травмы Иоанниса Константелиаса , у которого диагностирован разрыв крестообразных связок левого колена.

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