Про памятник Котовскому в Кишинёве и не только

В недавней статье В. Рыжова «Кто под красным знаменем раненый идет», опубликованной «Военным обозрением» 22 октября 2023 года, было рассказано в том числе и о печальной судьбе конного памятника Николаю Щорсу, который находится в Киеве.
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